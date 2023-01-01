На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергоинфраструктуры
Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентным уровень повреждений энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».
По его словам, большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена. Речь в данном случае идет не только о подстанциях «Укрэнерго», но и об электростанциях — тепловых, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях.
«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — заключил Кудрицкий.
30 декабря прошлого года в «Укрэнерго» сообщили, что на востоке и юге Украины наблюдается тяжелая ситуация в энергетике. Также отмечалось, что до всех регионов республики доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных отключений.