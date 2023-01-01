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13:39, 1 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергоинфраструктуры

Глава «Укрэнерго» назвал повреждения инфраструктуры страны беспрецедентными

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентным уровень повреждений энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена. Речь в данном случае идет не только о подстанциях «Укрэнерго», но и об электростанциях — тепловых, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях.

«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — заключил Кудрицкий.

30 декабря прошлого года в «Укрэнерго» сообщили, что на востоке и юге Украины наблюдается тяжелая ситуация в энергетике. Также отмечалось, что до всех регионов республики доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных отключений.

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Варвара Кошечкина
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