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13:56, 30 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали регионы с проблемами в энергетике

«Укрэнерго» заявила, что на востоке и юге Украины тяжелая ситуация с энергетике

Фото: Pavlo Podufalov / Reuters

На востоке и юге Украины наблюдается тяжелая ситуация в энергетике. Об этом заявила в Telegram национальная украинская энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго».

«Вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений», — сказано в сообщении НЭК.

Уточняется, что дефицит мощности находится на уровне, который был до повреждения некоторых энергообъектов 29 декабря. Согласно заявлению компании, до всех регионов республики доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных отключений.

29 декабря о повреждениях объектов генерации и электросетей заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Ранее в крупнейших городах Украины также произошла серия взрывов.

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Кристина Есикова
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