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07:59, 1 января 2023Мир

Американцы высмеяли новогоднее обращение Байдена

Американские пользователи Twitter высмеяли новогоднее обращение президента США Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Американцы в Twitter высмеяли новогоднее обращение президента США Джо Байдена, в котором он пообещал продолжить политическую деятельность в будущем году.

«Готов делать дела в 2023 году», — написал американский лидер в официальном аккаунте, сопроводив публикацию фотографией, на которой он поднимается по ступеням Белого дома с чашкой в руках на фоне зеленой лужайки.

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Пользователи социальной сети не разделили оптимизма Байдена, призвав его обратить внимание на существующие проблемы США. Они также вспомнили о многочисленных оговорках главы государства и его преклонном возрасте. «Ты жив? Это уже хорошее начало», — сыронизировал @JennaEllisEsq.

«Ваша жена знает, что вы на улице?» — пошутил @BoomerMays. Через некоторое время он добавил: «Бьюсь об заклад, вы идете не в ту сторону».

Некоторые задались вопросом, какими достижениями 2022 года хвастается Байден. «Еда по самой высокой исторической цене! Если вы не можете снизить цены на продукты питания для американцев, то ваша политика полностью проваливается. Вы уничтожаете средний класс», — заявил @ForTexasHoujami.

Часть комментаторов призвала не усугублять без того сложную ситуацию. «Например, подать заявление об отставке, чтобы мы, граждане, действительно могли уважать вас хотя бы за одну вещь?» — написал @Life_of_KingB.

«На повестке дня снова инфляция, жестокие войны и отмывание денег?» — сказал @LavinaRicky. «Пожалуйста, не делайте еще хуже!» — попросила @LadyLawyerUSA.

Ранее американский журналист Джордан Бойд в статье для Federalist заявила, что конфузы, происходящие с президентом США Джо Байденом, свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем политика, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

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Марина Совина
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