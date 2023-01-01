В Бразилии задержан пытавшийся попасть на инаугурацию президента мужчина с ножом

В Бразилии мужчина пытался пронести пиротехнику и нож на инаугурацию Лулы да Силвы

В Бразилии задержан мужчина с взрывным устройством и ножом, пытавшийся проникнуть на инаугурацию избранного президента Лулы да Силвы. Об этом пишет Reuters.

«Мужчина прибыл из Рио-де-Жанейро для участия в мероприятии и при досмотре у него были найдены пиротехнические устройства и кухонный нож», — говорится в сообщении.

31 октября 77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента проголосовали 49,16 процента избирателей.