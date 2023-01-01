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12:12, 1 января 2023Россия

В России выявили 5038 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5038 случаев коронавируса за сутки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки выявили 5038 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 803 547. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 31 декабря, в стране зарегистрировали 5527 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1161), Санкт-Петербурге (728) и Башкирии (354). Меньше всего — в Республике Тыве, а также Ненецком и Чукотском автономных округах (по 1 случаю).

Варвара Кошечкина
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