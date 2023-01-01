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03:34, 1 января 2023Россия

Подсчитана пенсия Деда Мороза

Экономист Гиринский подсчитал, что пенсия Деда Мороза составит чуть более 10 тысяч рублей

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский подсчитал пенсию Деда Мороза. По его словам, она составит чуть более десяти тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что рабочий стаж новогоднего волшебника можно начать отсчитывать с конца 1930-х годов, когда праздник стал официальным в СССР.

Кроме того, по словам Гиринского, следует учитывать, что большую часть года Дед Мороз живет со своей внучкой Снегурочкой в Вологодской области, поэтому пенсия будет начисляться исходя из региона.

«Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена», — пояснил экономист.

Также российскому волшебнику не положена доплата до прожиточного минимума. Надбавку могут назначить за то, что у него на иждивении находится внучка Снегурочка, однако она, возможно, уже совершеннолетняя и может обеспечивать себя самостоятельно, добавил Гиринский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил подарки с напитками «для взрослых» Деду Морозу и Снегурочке.

Марина Совина
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