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15:19, 29 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке

Президент Белоруссии Лукашенко вручил подарки с напитками «для взрослых» Деду Морозу

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил подарки с напитками «для взрослых» Деду Морозу и Снегурочке. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Все мы под Новый год, а больше всего Вы просите чего-то у Деда Мороза — подарки. (…) А Деду Морозу — ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки. Там такие напитки новогодние для взрослых, вы знаете. Знаете, да? И сладости», — рассказал глава республики, обращаясь к детям во время благотворительного праздника в Минске.

Ранее он заявил, что в Белоруссии закрепилась новогодняя традиция посещать детей-сирот и одиноких пожилых людей. По словам Лукашенко, все взрослые, в том числе предприниматели и госслужащие, идут в детские дома, интернаты, школы. Они радуют детей новогодними подарками, добавил президент.

26 декабря белорусский лидер предрек, что 2023 год будет самым счастливым и удачным. Он призвал не переживать, потому что «будет нормально».

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Кристина Есикова
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