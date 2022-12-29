Лукашенко рассказал о закрепившейся в Белоруссии новогодней традиции

Лукашенко заявил о закрепившейся в Белоруссии традиции дарить новогодние подарки сиротам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в республике закрепилась новогодняя традиция посещать детей-сирот и одиноких пожилых людей. Об этом он высказался на благотворительном празднике в Минске, передает БЕЛТА.

«Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям — в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа — и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», — заявил глава государства.

Глава республики подчеркнул, что в Белоруссии, как в суверенной и независимой стране, есть много своих традиций.

Ранее Лукашенко предрек, что 2023 год будет самым счастливым и удачным. «Не переживайте, будет нормально», — заверил политик.