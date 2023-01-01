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15:46, 1 января 2023Россия

ВС России ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ

Минобороны сообщило о ликвидации шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы России ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что группы действовали в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, а также Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, ВКС России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Полтавка ДНР.

1 января оборонное ведомство России доложило об ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Варвара Кошечкина
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