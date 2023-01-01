ВС России ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ
Минобороны сообщило о ликвидации шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Вооруженные силы России ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что группы действовали в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, а также Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).
Кроме того, ВКС России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Полтавка ДНР.
1 января оборонное ведомство России доложило об ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.