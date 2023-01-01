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05:11, 1 января 2023Россия

Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»

Район «Донбасс-Арены» в центре Донецка попал под огонь украинских войск

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск, пишет ТАСС.

В администрации центрального Ворошиловского района Донецка уточнили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены не менее пяти многоквартирных домов.

Кроме районов крытого рынка и стадиона, под украинский обстрел попали улица Артема, бульвар Пушкина, проспекты Ватутина и Гурова. В администрации добавили, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов и несколько гражданских автомобилей.

Ранее более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки. Украинские военные обстреляли ракетами Донецк сразу после наступления Нового года, предупредили эксперты журналистов.

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Марина Совина
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