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03:53, 1 января 2023Россия

В ДНР более 15 человек получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что более 15 человек ранены в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — заявили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) около полуночи обстреляли Донецк. Уточняется, что после наступления Нового года по Донецку и Макеевке были запущены снаряды калибром 155 миллиметров, а также 11 ракет из реактивных систем залпового огня. Горловку обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра.

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Марина Совина
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