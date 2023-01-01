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00:39, 1 января 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк сразу после наступления Нового года

ВСУ обстреляли ракетами Донецк сразу после наступления Нового года

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около полуночи обстреляли Донецк. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что после наступления Нового года по Донецку и Макеевке были запущены снаряды калибром 155 миллиметров, а также 11 ракет из реактивных систем залпового огня. Горловку обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения во время обстрела населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск. До этого под обстрел ВСУ попал мэр города Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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