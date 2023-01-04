Число погибших военных после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89 человек

Минобороны: число погибших российских военных из-за удара ВСУ по Макеевке выросло до 89

Начало событий в новости ВСУ обстреляли Донецк сразу после наступления Нового года

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил «Ленте.ру», что число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки Донецкой народной республики увеличилось до 89 человек.

89 человек погибли в результате удара ВСУ по зданию в Макеевке

Представитель Минобороны уточнил, что обстрел произошел 1 января в ноль часов одну минуту. Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здания, в котором располагались военные.

Севрюков пояснил, что от детонации боеприпасов произошло обрушение перекрытий здания. Сразу после этого командование, офицеры и военнослужащие других подразделений приняли все возможные меры по спасению пострадавших, оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка Сергей Севрюков первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ

2 января Министерство обороны России сообщило о гибели 63 военных при ударе Вооруженных сил Украины по зданию ПТУ в Макеевке. По объекту был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил, что ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в числе погибших и раненых в Макеевке есть жители региона. При этом ряд СМИ сообщили, что среди жертв якобы оказались мобилизованные из Саратовской области.

Однако глава пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко опровергла эту информацию. «На территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе обстрела.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ситуация с атакой пункта размещения российских военных, подобная той, что произошла в Макеевке, может повториться в любой момент.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Причиной происшествия стало использование мобильных телефонов

Севрюков заявил, что в настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, однако очевидно, что причиной стало использование мобильных телефонов, которые смог запеленговать противник для определения координат и нанесения удара.

Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника Сергей Севрюков первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин дал комментарий, могли ли мобильные телефоны стать причиной нанесения удара по зданию в Макеевке. Его пресс-служба в ответ опубликовала копию советского плаката военного времени «Не болтай». «Вопросы все очень правильные», — также отметил бизнесмен. Пригожин подчеркнул, что не сможет прокомментировать ситуацию, так как его «публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара».

Виновные будут привлечены к ответственности

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков подчеркнул, что по итогам расследования происшествия в Макеевке все виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем Сергей Севрюков первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал российские силовые структуры установить виновных в происшествии. Сенатор выразил убеждение, что убийство российских военных в новогоднюю ночь нельзя забывать и прощать. Кроме того, он заявил, что Киев с помощью спутников НАТО оружием Североатлантического альянса совершает преступления против российских граждан.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что происшествие в Макеевке подчеркивает важность завершения конфликта на Украине. Он напомнил о необходимости соблюдать правила ведения боевых действий и не обстреливать гражданские территории, указав при этом, что на удары по военному персоналу и объектам они не распространяются.

Ответным огнем была уничтожена пусковая установка

Российские военнослужащие ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ нанесли удар по Макеевке, рассказал генерал-лейтенант Севрюков.

Он также сообщил, что в результате ракетных и авиационных ударов в районе железнодорожной станции «Дружковка» в ДНР уничтожено четыре установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей. Противник потерял более 200 военнослужащих и иностранных наемников.

Также в районе Масловки был поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», погибли 130 иностранных военных.