В ООН прокомментировали обстрел здания с российскими военными в Макеевке

Офис генсека ООН: обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта на Украине

В офисе генерального секретаря ООН прокомментировали обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Как заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, происшествие подчеркивает важность завершения конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — подчеркнул чиновник.

Хак напомнил о необходимости соблюдать правила ведения боевых действий и не обстреливать гражданские территории, указав при этом, что на удары по военному персоналу и объектам они не распространяются.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

