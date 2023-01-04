Российские военные уничтожили пусковую установку после обстрела в Макеевке

МО РФ: ответным огнем уничтожена пусковая установка, из которой ВСУ ударили по Макеевке

Российские военнослужащие ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел по Макеевке Донецкой народной республики. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Представитель Минобороны также уточнил, что в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции «Дружковка» были уничтожены еще четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир» и более 800 реактивных снарядов к ним.

Севрюков сообщил, что погибли более 200 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Он добавил, что в районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», противник понес потери живой силы в количестве 130 человек.

Ранее первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ заявил, что в результате удара Вооруженными силами Украины по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки погибло 89 российских военных, ранее было известно о 63 погибших.

