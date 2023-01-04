Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89

Число погибших в результате удара ВСУ в Макеевке российских военных выросло до 89

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил «Ленте.ру», что в результате удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки Донецкой народной республики погибло 89 российских военных.

По его словам, сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89.

Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — сказал Севрюков.

Он добавил, чтов сем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар ровно в 00:01. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.