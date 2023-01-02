В ДНР подтвердили обстрел здания ПТУ с мобилизованными в Макеевке со стороны ВСУ

Безсонов: ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Информацию подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные нанесли удар ровно в 00:01. Точное число погибших и раненых до сих пор не известно. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

«Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия. Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны», — написал Безсонов.

В правоохранительных органах ДНР считают, что причиной удара в новогоднюю ночь стала высокая сотовая активность военнослужащих России.

Сообщения об обстреле подтверждают российские военкоры

Как уточняет Mash, речь может идти о 50-70 погибших. При этом издание подчеркивает, что точное число пострадавших не известно.

Репортер ВГТРК Александр Сладков заявил, что точно не знает, сколько военных погибли в результате обстрела. По его мнению, безопасность не была обеспечена в достаточной степени. «Сколько уже говорено: у нас в Ясиноватой есть действующий завод, изготавливающий проходческие щиты... Изройте терриконы, создайте сеть подземных хранилищ, мест размещения личного состава», — подчеркнул военкор.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подтверждает, что обстрел произошел из ракетных комплексов HIMARS. По его словам, число погибших и раненых «значительное», однако он не уточнил, о скольких людях идет речь.

Telegram-канал Readovka также подтверждает факт обстрела ПТУ в Макеевке. Точное число погибших и раненых издание не называет. Издание также подчеркивает, что, по словам военкоров, объект не был приспособлен для безопасного нахождения в нем военных.

Минобороны России пока не прокомментировало информацию об обстреле

Минобороны пока не комментировало сообщения об атаке на Макеевку.

1 января ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщал, что более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ.

По данным Центра, после наступления нового года по Донецку и Макеевке были запущены снаряды калибром 155 миллиметров, а также 11 ракет из реактивных систем залпового огня. Горловку обстреляли снарядами калибра 122 миллиметра.

Стрелков предупредил, что трагедия может повториться

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил: его предупредили, что подобный обстрел может повториться в любой момент, «поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет» HIMARS.

По его словам, ПТУ в результате обстрела 1 января было уничтожено почти полностью. Уничтожена также почти вся военная техника, стоявшая рядом со зданием «без малейшего признака маскировки». Так или иначе, он подчеркнул, что счет погибших и раненых «идет на многие сотни».