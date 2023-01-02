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14:15, 2 января 2023Россия

В ДНР раскрыли причину удара по Макеевке в новогоднюю ночь

ТАСС: причиной удара по Макеевке стала высокая сотовая активность военнослужащих России
РСЗО HIMARS

РСЗО HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Причиной удара по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) в новогоднюю ночь стала высокая сотовая активность военнослужащих России. Об этом заявили в правоохранительных органах ДНР, передает ТАСС.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — сказал собеседник агентства.

Информация о количестве пострадавших и погибших, а также нанесенном ущербе на данный момент уточняется.

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1 декабря 2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после наступления Нового года обстреляли Макеевку. В результате атаки украинских войск, по предварительным данным, пострадали более 15 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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