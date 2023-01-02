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19:28, 2 января 2023Россия

Пригожин отреагировал на удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке

Пригожин отреагировал на удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке советским плакатом «Не болтай»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Редакция телеканала «360» попросила Пригожина прокомментировать случившееся в Макеевке, уточнив, что причиной попадания ракет, по неофициальным данным, назвали биллинг мобильных телефонов. «Нужно ли отбирать у военных средства связи во время нахождения в местах дислокации?» — спросили журналисты.

В ответ пресс-служба Пригожина опубликовала копию советского плаката военного времени «Не болтай». «Вопросы все очень правильные», — также отметил бизнесмен. Пригожин подчеркнул, что не сможет прокомментировать ситуацию, так как его «публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара».

ВСУ сразу после наступления Нового года обстреляли Макеевку. В Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

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Андрей Ставицкий
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