Сенатор Карасин призвал найти ответственных за удар по Макеевке в ДНР

Силовые структуры России должны найти и установить ответственных за удар по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), где в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 63 российских солдата. К этому призвал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — написал сенатор.

Карасин выразил убеждение, что убийство российских военных в новогоднюю ночь нельзя забывать и прощать. Кроме того, он заявил, что Киев с помощью спутников НАТО оружием Североатлантического альянса совершает преступления против российских граждан.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после наступления Нового года обстреляли Макеевку. Позднее в Минобороны России уточнили, что при атаке ВСУ погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.