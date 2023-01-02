Стрелков высказался об атаке ВСУ на пункт размещения военных в Макеевке

Стрелков: ситуация в Макеевке с атакой на пункт размещения военных может повториться

Ситуация с атакой пункта размещения российских военных, подобная той, что произошла в Макеевке, может повториться. Об в своем Telegram-канале заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков).

«Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет "Хаймерс"», — написал он.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил информацию о том, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке в ДНР. Он отметил, что удар был нанесен в 00:01. По словам Безсонова, атака была совершена в момент, когда российские военнослужащие сели за праздничный стол.

Правоохранители ДНР полагают, что причиной удара стала высокая сотовая активность российских военных. Информация о числе пострадавших и погибших уточняется. Как пишет Mash, речь может идти о 50-70 погибших.

Минобороны России пока официально не комментировало сообщения об ударе.