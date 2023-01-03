Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 3 января 2023Россия

Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли

Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных официально опровергли

Фото: РИА Новости

Сообщения о погибших при обстреле в Макеевке мобилизованных из Саратовской области официально опровергли. Об этом во вторник, 3 января, сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила глава пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в числе погибших и раненых в Макеевке есть жители региона. При этом ряд СМИ сообщили, что среди жертв якобы оказались мобилизованные из Саратовской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на сообщения о готовящейся встрече Госдумы с Путиным
Рой Джонс высказался о проведении боя против Федора Емельяненко
Премьер Нидерландов рассказал о важности ближайших месяцев спецоперации
Рудковская описала подарок от Плющенко фразой «на то, что я хочу, не хватит»
Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли
Мужчина жестоко зарезал свою сожительницу в Москве
Стало известно о разработке бюджетных наушников AirPods
В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
В ЕС обеспокоились возможными санкциями Украины против фармкомпаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.