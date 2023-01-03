Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли

Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных официально опровергли

Сообщения о погибших при обстреле в Макеевке мобилизованных из Саратовской области официально опровергли. Об этом во вторник, 3 января, сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила глава пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в числе погибших и раненых в Макеевке есть жители региона. При этом ряд СМИ сообщили, что среди жертв якобы оказались мобилизованные из Саратовской области.