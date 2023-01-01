Россиянам назвали полезные продукты для борьбы с похмельем

Диетолог Тихомирова заявила, что снять похмелье помогут обильное питье и прогулки

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» назвала россиянам полезные продукты, которые помогут бороться с похмельем.

По словам специалиста, снять симптомы похмелья помогут обильное питье и прогулки на свежем воздухе, а из еды предпочтение лучше отдавать фруктам и кашам.

Врач также призвала пить как можно больше жидкости, чтобы уменьшить интоксикацию. «В состоянии похмелья наш организм нуждается в углеводах, поэтому в эти дни желательно отдать предпочтение фруктам, кашам, ягодам или другой углеводной пище», — посоветовала она.

Из напитков также рекомендуется выпить клюквенные или брусничные морсы, а также кисломолочные напитки, например кефир и ряженка.

Также стоит больше двигаться, например, гулять на свежем воздухе. Однако запрещены активные физические действия, так же, как и бани, сауны и другие тепловые воздействия на организм.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева подсказала россиянам способы избежать похмелья после новогоднего застолья. По ее словам, для этого необходимо во время праздничного ужина пить как можно больше воды, лучше минеральной, так как это поможет быстрее вывести алкоголь из организма.