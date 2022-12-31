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10:59, 31 декабря 2022Забота о себе

Россиянам подсказали способы избежать похмелья после новогоднего застолья

Эндокринолог Михалева призвала во время застолья пить больше воды, чтобы избежать похмелья

Фото: Shutterstock

Чтобы избежать похмелья, во время новогоднего застолья необходимо пить как можно больше воды, так как это поможет быстрее вывести алкоголь из организма, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Она подсказала россиянам еще три несложных способа пережить новогоднюю ночь, сохранив здоровье, для подробной предпраздничной инструкции «Ленты.ру».

«В процессе застолья нужно пить больше жидкости, лучше простой воды, но можно и чай, минеральную воду, морсы. Жидкость будет быстрее выводить алкоголь и продукты его деградации из организма», — объяснила Михалева.

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Также эндокринолог призвала не пить алкоголь на голодный желудок. По ее словам, скорость всасывания спиртных напитков снижает богатая белком еда (мясо, рыба, яйца), продукты, содержащие клетчатку (овощи, фрукты, зелень), насыщенные жиры, например, в салатных заправках, а лучше всего смешанная пища, содержащая все эти компоненты.

Не докупайте алкоголь в процессе застолья. Если вы запланировали примерное количество крепких напитков для новогодней ночи с учетом своих особенностей реагирования на его употребление, придерживайтесь своего решения. В состоянии опьянения будет сложно понять, какая доза окажется лишней

Оксана МихалеваВрач-эндокринолог, врач-диетолог

Последний совет эндокринолога — употреблять только качественный алкоголь. Спиртные напитки низкого качества быстрее вызовут симптомы похмелья даже при умеренном употреблении. Помимо этого, можно получить отравление вплоть до смертельного исхода, подытожила Михалева.

Ранее фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг назвал пять привычек, которые помогут поддерживать форму в праздники. Среди прочего он посоветовал пить воду, гулять с собакой или прыгать со скакалкой, чтобы не набрать лишний вес.

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Наталья Обрядина
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