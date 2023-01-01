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01:53, 1 января 2023Россия

ВСУ обстреляли больницу в луганском Первомайске

ВСУ обстреляли больницу в луганском Первомайске из HIMARS

Кадр: Репортёр Руденко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Первомайске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Уточняется, что четыре удара с интервалом в 20 минут были нанесены с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одним из первых на место ЧП прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин также попал под обстрел со стороны ВСУ. По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена. Колягин попал под огонь, когда прибыл к городской больнице.

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Марина Совина
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