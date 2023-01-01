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06:09, 1 января 2023Россия

Шесть человек погибли при обстреле больницы в ЛНР украинскими войсками

Шесть человек погибли при обстреле украинских военных больницы Первомайска в ЛНР

Фото: РИА Новости

Шесть человек погибли при обстреле со стороны украинских военных больницы Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила РИА Новости
заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева.

«Сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число ещё может увеличиться», — пояснила Ковалева, добавив, что среди погибших есть пациенты больницы, а также медицинский персонал.

Один из ударов пришелся на крышу здания больницы. Сейчас ведущая на третий этаж лестница буквально залита кровью. «Несколько пациентов больницы получили повторные ранения в результате обстрелов, но их точное число мы сказать пока не можем, так как они срочно были развезены в другие больницы», — добавила врач.

Ранее более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки. Украинские военные обстреляли ракетами Донецк сразу после наступления Нового года.

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Марина Совина
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