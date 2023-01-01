Кадыров заявил о ставших немодными на Западе человеческих ценностях

Кадыров: Россия борется с Западом, где человеческие ценности стали немодными

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Новым годом и рассказал о целях специальной военной операции (СВО) на Украине, он поделился поздравлением в Telegram-канале.

По словам политика, в 2022 году Россия столкнулась с неприкрытой враждой со стороны западных и европейских стран, в которых общепринятые человеческие ценности стали немодными. Кадыров напомнил, что РФ богата своим национальным разнообразием, каждая нация передает свои традиции из поколения в поколение.

«Прошлое и настоящее соединены духовными нитями, которым мы не должны ни в коем случае дать оборваться. Сегодня в зоне проведения СВО мы боремся именно за сохранение этих ценностей, духовной основы, национальной идентичности», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине.