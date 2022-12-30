Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 30 декабря 2022Россия

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие»

Глава Чечни Кадыров предупредил о более жестком этапе операции «Возмездие» на Украине

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине. Об этом он рассказал в ходе своей прямой линии, трансляцию вел RT.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Кадыров сообщал, что с 25 по 27 октября на Украине силы чеченских батальонов провели специальную отдельную операцию под названием «Возмездие». Тогда на николаево-криворожском направлении были убиты 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения, было уничтожено 40 единиц техники. В секторе спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова — на соледарском направлении — за день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники.

Материалы по теме:
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
26 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
Сегодня

19 ноября Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных, совершенный украинскими солдатами. Он напомнил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР) «хладнокровно расстреляли» российских военнопленных, ранее добровольно сложивших оружие. Глава региона уточнил, что это прямое нарушение всех международных конвенций. Он считает, что Запад по этому вопросу отмалчивается «в присущем ему лицемерии».

Кадыров объяснил потери ВСУ

Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери, и объяснил это словами «простая арифметика». «Командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — заявил политик. Он добавил, что новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку российским войскам, что напрямую подтверждают успехи на основных участках.

Материалы по теме:
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Ранее глава Чечни пообещал «перещелкать» американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США планируют поставить Украине. Кадыров, помимо ракетных систем, пригрозил уничтожить «любого, кто посмеет направить оружие против нас». «Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — высказался он.

На Украине признали большие потери ВСУ под Артемовском

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР. Политический деятель уточнил, что направлениями для «главного удара» украинских подразделений являются «восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»), чуть южнее Соледара и сам Соледар».

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском около 500 бойцов. «и это только Артемовск! А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие»
Психолог дала совет отказавшейся от секса после смерти родителей паре
Моряки нашли «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике
Россиянам назвали способы избежать ссор с близкими за новогодним столом
Историк назвал основную причина распада СССР
Расположившийся под сиденьями в метро пассажир рассмешил пользователей сети
Мизулина назвала сумму затрат на информационные атаки на Россию
Россиянам назвали способ защиты от фишинга
Обнаружены десятки новых переменных звезд
Перечислены самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.