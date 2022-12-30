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04:25, 30 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского признали серьезные потери ВСУ в районе Артемовска

Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска и Соледара

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом политический деятель сказал в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Он уточнил, что направлениями для «главного удара» украинских подразделений являются «восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»), чуть южнее Соледара и сам Соледар».

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Сегодня

В ЛНР сообщили о 500 погибающих украинцах в день

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском. «По нашим подсчетам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложится в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил офицер.

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До этого Марочко указал, что руководство Украины пытается скрыть реальные потери украинских военнослужащих в зоне активных боевых действий. По его словам, Киев направил в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения, связанные сокрытием этой информации. В частности, запрещается перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз.

Еврокомиссия оценила потери Украины в 100 тысяч бойцов

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери Украины с начала спецоперации России составили 100 тысяч солдат и офицеров. После этого украинские гражданские и военные власти отказались подтверждать такие данные, сославшись на то, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования.

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Впоследствии директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант сообщила «Ленте.ру», что глава ЕК якобы ошиблась в своем заявлении, объединив погибших и раненых солдат. Также она заявила, что Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за слова фон дер Ляйен, поскольку «ЕК добивается с Украиной общих целей».

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской военной операции на Украине потери ВСУ составили около 100 тысяч человек. Он уточнил, что Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность украинской армии составляла 201-202 тысячи военнослужащих.

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Марина Совина
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