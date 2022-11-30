В Еврокомиссии раскрыли потери Украины с начала СВО

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о 100 тысячах убитых и раненых украинских военных

Еврокомиссия (ЕК) оценила потери украинской армии с начала российской спецоперации (СВО). По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, они составили 100 тысяч солдат и офицеров. Видеозапись ее заявления была опубликована на ее странице в Twitter.

По ее словам, с конца февраля 2022 года потери Украины составили «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц». Однако спустя некоторое время пост был удален, а слова о потерях Киева были вырезаны как из видеообращения, так и из письменного заявления.

Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант позже сообщила «Ленте.ру», что глава ЕК якобы ошиблась и объединила число погибших и раненых. «Спасибо тем, кто указал на неточность в цифрах в предыдущей версии этого видео», — отметила она.

Реакция украинских властей

На заявление фон дер Ляйен отреагировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. В комментарии украинскому телеканалу «Общественное» он подчеркнул, что информация о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) «чувствительная», а поэтому озвучивать ее может только главнокомандующий, министр обороны или президент страны.

Журналисты «Общественного» также сообщили, что обратились в ЕК с вопросом, откуда глава Еврокомиссии получила информацию о потерях.

Кроме того, слова фон дер Ляйен прокомментировали в Генштабе ВСУ.

«Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования», — заявил в комментарии «Украинской правде» руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

При этом он добавил, что если эта информация поможет привлечь к ответственности виновных в гибели украинцев, то Генштаб может только поддержать действия, направленные на наказание тех, «кто устроил геноцид украинского народа».

Данные о потерях ВСУ от Минобороны России

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской военной операции на Украине потери ВСУ составили около 100 тысяч человек.

По его словам, Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность украинской армии составляла 201-202 тысячи военнослужащих.

Это половина армии потеряна Сергей Шойгу министр обороны России

В связи с этим, отметил глава Минобороны, Киев уже в который раз проводит всеобщую мобилизацию. В общей сложности, по его словам, на Украине было мобилизовано 300 тысяч человек.

