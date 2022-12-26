Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы Patriot

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал «перещелкать» американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США пообещали поставить Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Кадыров, помимо ракетных систем, пригрозил «перещелкать» и «любого, кто посмеет направить оружие против нас». «Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — высказался глава Чечни.

В четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, пообещав «пощелкать» их.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву комплексы Patriot.

