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13:48, 26 декабря 2022Россия

Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы Patriot

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot

Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал «перещелкать» американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США пообещали поставить Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Кадыров, помимо ракетных систем, пригрозил «перещелкать» и «любого, кто посмеет направить оружие против нас». «Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — высказался глава Чечни.

В четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, пообещав «пощелкать» их.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву комплексы Patriot.

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Антон Похиляк
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