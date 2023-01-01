Российские военные уничтожили в ДНР американскую станцию контрбатарейной борьбы

ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и разработанную США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства АN/TPQ-50. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства был ликвидирован в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики (ДНР), а произведенная США радиолокационная станция контрбатарейной борьбы — близ города Артемовска.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, расположенный в районе населенного пункта Мирное (Запорожская область).

Ранее сообщалось, что российские военные на огневых позициях уничтожили две самоходные гаубицы Krab польского производства.