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15:21, 1 января 2023Россия

Российские военные уничтожили две польские самоходные гаубицы Krab

ВС России уничтожили две польские самоходные гаубицы Krab в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Российские военные на огневых позициях уничтожили две самоходные гаубицы Krab польского производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вооружение, с которого велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов, было ликвидировано в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20.

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Варвара Кошечкина
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