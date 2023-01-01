Российские военные уничтожили две польские самоходные гаубицы Krab

ВС России уничтожили две польские самоходные гаубицы Krab в ДНР

Российские военные на огневых позициях уничтожили две самоходные гаубицы Krab польского производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вооружение, с которого велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов, было ликвидировано в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20.

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.