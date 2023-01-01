Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка под Петербургом

В Ленобласти пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми

Водитель каршеринга в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину с детьми под Петербургом. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на пресс-службу МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в воскресенье, 1 января около 08:50 мск во дворе по улице Новая в Кировске. Пьяный россиянин за рулем Kia Rio не справился с управлением, вылетел с дороги на газон и сбил женщину с двумя детьми, стоявшую около дома.

В результате мать получила перелом ноги, трехлетний мальчик — тяжелые травмы, ребенок находится в реанимации. Пятилетняя девочка умерла на месте происшествия.

22 ноября прошлого года сообщалось, что на 38-м километре Калужского шоссе произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали. Такси въехало в каршеринг, из-за чего водитель первого авто скончался на месте от полученных травм.