В Москве в ДТП с участием автомобиля каршеринга погиб человек

В Москве на Калужском шоссе в ДТП с участием авто каршеринга погиб человек, 5 пострадали

На 38-м километре Калужского шоссе произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По ее данным, в результате аварии в Москве погиб один человек, еще пятеро пострадали. Такси въехало в каршеринг, из-за чего водитель первого авто скончался на месте от полученных травм.

Пострадавшими числятся три пассажира такси, а также водитель и пассажир каршеринга. После ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки — погибли четыре человека, еще двое пострадали.