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12:28, 22 ноября 2022Россия

В Москве в ДТП с участием автомобиля каршеринга погиб человек

В Москве на Калужском шоссе в ДТП с участием авто каршеринга погиб человек, 5 пострадали
СюжетДТП в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На 38-м километре Калужского шоссе произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По ее данным, в результате аварии в Москве погиб один человек, еще пятеро пострадали. Такси въехало в каршеринг, из-за чего водитель первого авто скончался на месте от полученных травм.

Пострадавшими числятся три пассажира такси, а также водитель и пассажир каршеринга. После ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки — погибли четыре человека, еще двое пострадали.

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Анастасия Шейкина
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