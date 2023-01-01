Аналитик оценил заявления Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала КНДР

Аналитик Воронцов заявил, что слова Ким Чен Ына допускают возможность ядерного конфликта

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов оценил заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала КНДР. Его слова передает ТАСС.

По словам Воронцова, эскалация на Корейском полуострове уже идет, и все вовлеченные стороны к ней готовятся. «И Пхеньян, конечно, тоже к этому готовится и не исключает возможности ядерного конфликта», — отметил он. Аналитик напомнил, что Северная Корея приняла закон о ядерных силах, в котором допускается возможность превентивного удара.

«Как я понимаю, Ким Чен Ын сейчас в докладе по сути повторил, что при определенных условиях, если сдерживание противника не сработает, то ядерное оружие может быть применено по-другому, и из заявлений лидера КНДР следует, что это будет уже применение не оборонительного характера», — констатировал эксперт. При этом он подчеркнул, что такие меры для КНДР будут уже крайними, так как это оборонительное оружие для сдерживания противника. «Но, конечно, сигнал от Пхеньяна Вашингтону и Сеулу в этом, безусловно, есть», — заключил Воронцов.

Ранее Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок в КНДР «по экспоненте». Выступая перед однопартийцами, он также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.