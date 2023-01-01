Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 1 января 2023Мир

Аналитик оценил заявления Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала КНДР

Аналитик Воронцов заявил, что слова Ким Чен Ына допускают возможность ядерного конфликта
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов оценил заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала КНДР. Его слова передает ТАСС.

По словам Воронцова, эскалация на Корейском полуострове уже идет, и все вовлеченные стороны к ней готовятся. «И Пхеньян, конечно, тоже к этому готовится и не исключает возможности ядерного конфликта», — отметил он. Аналитик напомнил, что Северная Корея приняла закон о ядерных силах, в котором допускается возможность превентивного удара.

«Как я понимаю, Ким Чен Ын сейчас в докладе по сути повторил, что при определенных условиях, если сдерживание противника не сработает, то ядерное оружие может быть применено по-другому, и из заявлений лидера КНДР следует, что это будет уже применение не оборонительного характера», — констатировал эксперт. При этом он подчеркнул, что такие меры для КНДР будут уже крайними, так как это оборонительное оружие для сдерживания противника. «Но, конечно, сигнал от Пхеньяна Вашингтону и Сеулу в этом, безусловно, есть», — заключил Воронцов.

Ранее Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок в КНДР «по экспоненте». Выступая перед однопартийцами, он также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Врач подсказал эффективные методы борьбы с похмельем
Аналитик оценил заявления Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала КНДР
Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз
Погода в Москве и Петербурге 1 января стала самой теплой в истории
Американский военный указал на молчание Байдена в ответ на просьбу Зеленского
Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию
Россиянам на Рождество пообещали 30-градусные морозы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.