Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР

Пентагон сообщил, что ракетные пуски КНДР не представляли угрозы для США и их союзников

Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил прокомментировало очередные ракетные пуски со стороны КНДР. Отмечается, что они не представляли угрозы для США, а также их союзников, сообщает ТАСС.

«Согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — сообщили представители Пентагона.

В оборонном ведомстве добавили, что действия Северной Кореи демонстрируют дестабилизирующее воздействие ее программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. При этом США выразили свою поддержку и приверженность обороне Южной Кореи и Японии.

Ранее Минобороны Южной Кореи оценило вероятность получения беспилотниками КНДР важной информации во время вторжения в воздушное пространство страны. По мнению ведомства, они вряд ли могли выяснить какие-либо ценные данные.