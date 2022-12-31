В Южной Корее оценили вероятность получения беспилотниками КНДР важных данных

Минобороны РК: беспилотники КНДР вряд ли могли получить важные данные в Южной Корее

Министерство обороны Южной Кореи оценило вероятность получения беспилотниками КНДР важной информации во время вторжения в воздушное пространство страны. По мнению ведомства, они вряд ли могли выяснить какие-либо ценные данные, передает телеканал «Рёнхап».

«Учитывая нынешний уровень технологий Севера, мы считаем, что они не могли добыть полезную информацию на этой траектории полета», — полагают в южнокорейском Минобороны.

В ведомстве также опровергли сообщения о том, что один из северокорейских беспилотников достиг офиса президента Республики Корея. Там подчеркнули, что проникновения в зону, где запрещены полеты, в районе Йонсан, не было, там поддерживаются в состоянии готовности средства противовоздушной обороны (ПВО).

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.

