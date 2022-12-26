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11:22, 26 декабря 2022Мир

Южная Корея обвинила КНДР в крушении штурмовика КА-1

Военные Южной Кореи обвинили КНДР в крушении штурмовика КА-1

Фото: Yonhap News Agency

Военные Южной Кореи обвинили КНДР в крушении штурмовика КА-1, который пытался перехватить зашедшие в воздушное пространство страны северокорейские беспилотники. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает РИА Новости.

Штурмовик взлетел с авиабазы в Вонджу, а позже разбился. Точные причины происшествия не сообщаются. Обоим пилотам удалось спастись, их доставили в больницу.

До этого сообщалось, что дроны КНДР пересекли межкорейскую границу. В ответ официальный Сеул поднял в воздух истребители и боевые вертолеты.

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Виктория Кондратьева
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