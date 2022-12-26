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11:08, 26 декабря 2022Мир

Южнокорейский штурмовик разбился при попытке перехватить дроны из КНДР

В Южной Корее разбился штурмовик КА-1, пытавшийся перехватить дроны из КНДР

Фото: Reuters

В Южной Корее разбился штурмовик КА-1, пытавшийся перехватить зашедшие в воздушное пространство страны дроны из КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis.

По данным военных, штурмовик взлетел с авиабазы в Вонджу в 11:39 по местному времени (5:39 по московскому), но потерпел крушение. Причины крушения пока неизвестны. Как поясняет агентство Yonhap, самолет должен был поддерживать операцию против северокорейских беспилотников.

Два пилота самолета катапультировались — их госпитализировали, подробности об их состоянии не сообщаются.

Северокорейские беспилотники утром 26 декабря пересекли межкорейскую границу, в ответ Сеул поднял в воздух истребители и боевые вертолеты. Из-за этого по запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо.

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Антон Похиляк
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