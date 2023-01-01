Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 1 января 2023Мир

В Косово выступили за значительное увеличение числа солдат НАТО

Власти Косово хотят увеличить численность солдат НАТО «ради укрепления безопасности»

Фото: Florion Goga / Reuters

Власти непризнанного Косово хотят значительно увеличить численность солдат и военной техники НАТО. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти.

По его словам, таким образом будет повышен уровень безопасности в Приштине и во всем регионе Западных Балкан. Собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов.

«Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR (международные силы под руководством альянса, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — прим. «Ленты.ру») поддержит наши оборонительные усилия», — добавил Курти.

30 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия сумела избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Предсказано условие для объявления Украиной перемирия
В Москве парковка стала бесплатной
В Косово выступили за значительное увеличение числа солдат НАТО
Оценена польза бани при похмелье
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку
В России выявили 5038 случаев коронавируса
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Эрдоган раскрыл данные о поставках по «зерновому коридору» с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.