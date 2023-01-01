Российская авиация сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР и 15 беспилотных летательных аппаратов

Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, было ликвидировано 15 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное Донецкой народной республики, а также Площанка Луганской народной республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области и Джанкой Республики Крым.

Также российские военные перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики.

Ранее Минобороны отчиталось, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.