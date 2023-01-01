Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 1 января 2023Силовые структуры

В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали две тысячи мигрантов

МВД сообщило о задержании двух тысяч мигрантов в центре Петербурга в новогоднюю ночь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пишет ТАСС.

«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержания мигрантов стали только частью профилактических мер, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк заявила, что новогодняя ночь прошла в России без происшествий. По ее словам, полицейские обеспечили безопасность и общественный порядок в новогоднюю ночь. В мероприятиях приняли участие более 1,6 миллиона человек. Дежурство осуществляли 66 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США допустили принуждение Украины к миру с Россией странами НАТО
В Британии раскритиковали новогоднее обращение Зеленского
В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали две тысячи мигрантов
Кондитер перечислил самые вредные начинки в популярных сладостях
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Названы популярные у россиян страны и города для путешествий в январе
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» в матче чемпионата Франции
Глава Красного Креста заявила о планах посетить Россию
Стало известно о вражде премьера Венгрии и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.