В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали две тысячи мигрантов

МВД сообщило о задержании двух тысяч мигрантов в центре Петербурга в новогоднюю ночь

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пишет ТАСС.

«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержания мигрантов стали только частью профилактических мер, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк заявила, что новогодняя ночь прошла в России без происшествий. По ее словам, полицейские обеспечили безопасность и общественный порядок в новогоднюю ночь. В мероприятиях приняли участие более 1,6 миллиона человек. Дежурство осуществляли 66 тысяч сотрудников правоохранительных органов.