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11:52, 1 января 2023Экономика

В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»

Глава «Мираторга» Линник заявил о необходимости продолжить «регуляторную гильотину»
Виктор Линник

Виктор Линник . Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент одного из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» Виктор Линник призвал власти продолжить «регуляторную гильотину», поскольку она показала свою эффективность. Об этом сообщает РБК.

Как заявил Линник, правовое регулирование в России часто ориентируется на западные модели и при этом не учитывает, в каком состоянии находятся отрасли. По словам главы «Мираторга», многие инициативы настораживают бизнес. В качестве примера он привел «настойчивое распространение маркировки "Честный знак"».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины» разработал новые необходимые правила для заведений общепита. Так, согласно изменениям, кафе и рестораны не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, — чаевые, комиссии и другие. Потребитель имеет право на возврат потраченных денег в случае нарушения.

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Варвара Кошечкина
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