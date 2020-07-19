Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила разработаны в рамках «регуляторной гильотины» и призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году, говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно изменениям, кафе и рестораны не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара — чаевые, комиссии и другие. Потребитель имеет право на возврат потраченных денег в случае нарушения.

Кроме того, в проекте закреплена возможность дистанционного оформления заказа по телефону, с помощью интернета и какой-либо другой связи. Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Роспотребнадзор.