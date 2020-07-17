В России заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом он заявил в эфире программы «Вести», передает ТАСС.

По его словам, сейчас практически две трети российских регионов находятся в фазе стабильного снижения заболеваемости коронавирусом.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что затухание эпидемии коронавируса в России произойдет естественным путем после сентября. По его словам, значительные меры привели к тому, что можно контролировать скорость распространения и скорость заражения.

По состоянию на 17 июля, в России было зафиксировано 6406 случаев коронавируса за последние сутки. За все время эпидемии заразились 759 203 россиян, из них 539 373 человека выздоровели, еще 12 123 пациента скончались.