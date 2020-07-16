Власти Подмосковья назвали число готовых возобновить работу ресторанов

Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 16 июля.

Он напомнил, что все кафе и рестораны должны соблюдать новые требования стандарта организации работы, который был разработан для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что в отношении общепита введены более жесткие меры, чем для предприятий сферы услуг.

«Всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе, предприятия быстрого питания», — уточнил Разин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее кафе и ресторанам возобновить работу в полном объеме с четверга, 16 июля. Также постановлением губернатора отменяется обязательный масочный режим в подмосковных парках. Однако средства индивидуальной защиты по-прежнему нужно носить в транспорте, медицинских учреждениях и магазинах.