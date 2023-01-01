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07:26, 1 января 2023Россия

Мишустин заявил о способности россиян противостоять любым вызовам и угрозам

Премьер Мишустин заявил о способности россиян вместе противостоять любым вызовам и угрозам

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом. Его обращение опубликовано в Telegram-канале правительства.

Политик отметил, что 2022 год стал временем серьезных испытаний. «Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам», — заявил Мишустин.

Главными ценностями россиян премьер назвал преданность Родине, ответственность за судьбу страны и любовь к своей семье. По его словам, эти качества объединяют, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед.

31 декабря президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам с новогодним поздравлением в окружении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что уходящий год был полон трудных, но необходимых решений на пути к обретению полного суверенитета и консолидации общества. «Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — заявил глава государства.

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Марина Совина
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