Президент Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением в окружении военных

Президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам с новогодним поздравлением в окружении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что уходящий год был полон трудных, но необходимых решений на пути к обретению полного суверенитета и консолидации общества.

Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости Владимир Путин президент России

Путин добавил, что Россия сражается и защищает людей в новых регионах, строит и созидает.

В субботу, 31 декабря, Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий. Там же российский лидер записал новогоднее поздравление россиянам.

Нравственная, историческая правота — на стороне России

Президент заявил, что главным является защита Родины и суверенитета. Он указал, что 2022 год принес кардинальные перемены и для России, и для всего мира, но россияне проявили мужество и достоинство, поддержав всех участников спецоперации.

Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота — на нашей стороне Владимир Путин президент России

Ранее Путин вручил государственную награду — орден Святого Георгия III степени — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину.

Запад врал о мире

Глава государства подчеркнул, что западные элиты проявляют лицемерие, когда говорят о мирных намерениях, продолжая поощрять украинские власти.

Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России Владимир Путин президент России

Путин заявил, что Россия никогда не позволит расколоть себя, военнослужащие сражаются за то, чтобы для страны были надежно обеспечены гарантии мира и безопасности.

Президент поздравил участников спецоперации, поблагодарив их за доблестную службу.

Санкции не смогли разрушить экономику России

Путин отметил, что с 2014 года Россия живет под санкциями, и те, кто их вводит, надеется на разрушение промышленности, финансов, транспорта, однако этого не произошло.

Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надёжный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, всё это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что страна отстаивает свои интересы и показывает пример другим государствам в стремлении к справедливому и многополярному миру.

Ранее в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями и заявил, что страны успешно им противостоят.

Идти вперед и побеждать

Президент отметил, что в любые, даже самые тяжелые времена, в России отмечали наступление Нового года, который остается любимым праздником в стране.

Путин призвал провести время с близкими, оставить в прошлом обиды и недоразумения, позаботиться о дорогих людях. Он выразил уверенность, что россияне преодолеют все трудности, сохранят страну единой и независимой.

Будем идти только вперёд, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2023 годом! Владимир Путин президент России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к соотечественникам объявил 2023 год Годом мира и созидания. Он отметил, что это соответствует и духу времени, и устремлениям сердец. Глава государства призвал белорусов соблюдать закон, хранить историческую память и традиции, много и добросовестно трудиться.

