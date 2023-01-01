Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением
Президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам с новогодним поздравлением в окружении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что уходящий год был полон трудных, но необходимых решений на пути к обретению полного суверенитета и консолидации общества.
Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости
Путин добавил, что Россия сражается и защищает людей в новых регионах, строит и созидает.
В субботу, 31 декабря, Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий. Там же российский лидер записал новогоднее поздравление россиянам.
Нравственная, историческая правота — на стороне России
Президент заявил, что главным является защита Родины и суверенитета. Он указал, что 2022 год принес кардинальные перемены и для России, и для всего мира, но россияне проявили мужество и достоинство, поддержав всех участников спецоперации.
Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота — на нашей стороне
Ранее Путин вручил государственную награду — орден Святого Георгия III степени — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину.
Запад врал о мире
Глава государства подчеркнул, что западные элиты проявляют лицемерие, когда говорят о мирных намерениях, продолжая поощрять украинские власти.
Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России
Путин заявил, что Россия никогда не позволит расколоть себя, военнослужащие сражаются за то, чтобы для страны были надежно обеспечены гарантии мира и безопасности.
Президент поздравил участников спецоперации, поблагодарив их за доблестную службу.
Санкции не смогли разрушить экономику России
Путин отметил, что с 2014 года Россия живет под санкциями, и те, кто их вводит, надеется на разрушение промышленности, финансов, транспорта, однако этого не произошло.
Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надёжный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, всё это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике
Российский лидер добавил, что страна отстаивает свои интересы и показывает пример другим государствам в стремлении к справедливому и многополярному миру.
Ранее в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями и заявил, что страны успешно им противостоят.
Идти вперед и побеждать
Президент отметил, что в любые, даже самые тяжелые времена, в России отмечали наступление Нового года, который остается любимым праздником в стране.
Путин призвал провести время с близкими, оставить в прошлом обиды и недоразумения, позаботиться о дорогих людях. Он выразил уверенность, что россияне преодолеют все трудности, сохранят страну единой и независимой.
Будем идти только вперёд, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2023 годом!
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к соотечественникам объявил 2023 год Годом мира и созидания. Он отметил, что это соответствует и духу времени, и устремлениям сердец. Глава государства призвал белорусов соблюдать закон, хранить историческую память и традиции, много и добросовестно трудиться.