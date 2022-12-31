Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа

Песков заявил, что президент Путин поздравил россиян из штаба Южного военного округа

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина записали в штабе Южного военного округа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа — прим. «Ленты.ру») поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», — сказал Песков.

В ходе посещения штаба Южного военного округа Путин пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.

Ранее стало известно, что президент выступил с новогодним обращением к россиянам впервые на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.